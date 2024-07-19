«Меня накрыло!» Российская тхэквондистка отреагировала на недопуск в Париж-2024

Российская тхэквондистка бронзовый призёр ЧМ-2023 Полина Хан рассказала, какие чувства испытала после недопуска на ОИ-2024.

«Мой организм, мне кажется, сначала как‑то не принимал эту новость. Я вообще как будто не испытывала никаких эмоций. И через три дня меня очень сильно накрыло! Я начала осознавать всё это. Очень грустно! До сих пор если я об этом начинаю думать, то меня накрывает по чуть‑чуть. Но я стараюсь об этом не думать. Уже ничего не изменить. Но очень тяжело!

Мне кажется, ошибка была в том, что мы как будто бы были так уверены, что мы туда поедем. Всё, что требовалось от нас, спортсменов, мы сделали. Ошибка была в том, что мы не были готовы [к пропуску Игр]. Думаю, если бы мы чуть заранее думали о том, что есть вероятность того, что мы не поедем, было бы чуть полегче. А так прямо такой сильный удар получился! — сказала Хан «Матч ТВ».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. 15 российских спортсменов выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.