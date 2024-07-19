Найфонов — о недопуске на ОИ-2024: остаюсь в борьбе, не обижаюсь на политические моменты

Российский борец вольного стиля бронзовый призёр ОИ-2020 Артур Найфонов прокомментировал недопуск на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Я остаюсь в борьбе всё ещё. Не такой возрастной человек, чтобы завязывать или оставлять спорт, обидеться на спорт или какие‑то политические моменты. Мы продолжаем тренироваться так же, в том же режиме», — сказал Найфонов «Матч ТВ».

Напомним, Артур Найфонов, как и другие лидеры сборной России по вольной борьбе, не попал в список тех, кого МОК одобрил для участия в Олимпиаде-2024. В апреле спортсмену удалось завоевать олимпийскую лицензию в весовой категории до 86 кг.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, а турнир по вольной борьбе состоится с 8 по 11 августа.