Австралийская пловчиха Титмус: нахожусь в лучшем своём состоянии перед Олимпиадой-2024

Двукратная олимпийская чемпионка Токио-2020 Ариарне Титмус рассказала, в каком состоянии находится перед Олимпиадой-2024. На предыдущих играх она завоевала два золота в заплывах на 400 и 800 м вольным стилем.

«Считаю, что как спортсмен я очень выросла за эти три года, а как человек ещё больше. Думаю, что в психологическом плане я вынесла очень много уроков из последней Олимпиады. Знаю, что всё будет по-другому. Но как спортсмен я нахожусь в лучшем состоянии, чем тогда. Думаю, я подготовилась к соревнованиям лучше всех.

Тот факт, что Ледеки и Макинтош отказались от заплывов на короткие дистанции, ничего не меняет для меня», — приводит слова Титмус Inside the Games со ссылкой на Reuters.

Напомним, 12 июня этого года Титмус установила новый мировой рекорд на дистанции 200 метров свободным стилем. 24-летняя австралийка показала результат 1 минута 52,53 секунды.