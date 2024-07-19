Елена Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК по истечении срока полномочий

Российская легкоатлетка двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева покинет комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) по истечении срока полномочий. Об этом сообщает официальный сайт организации.

В комиссию Исинбаева входила с августа 2016 года. Вместе с рекордсменкой мира из России состав комиссии покинут немецкая фехтовальщица Бритта Хайдеман, южнокорейский игрок в настольный теннис Ю Сын Мин, а также венгерский пловец Даниэль Дьюрт. Выборы новых членов комиссии состоятся во время Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Ранее Исинбаева заявила, что во время спортивной карьеры никогда не состояла в ВС России, а звание майора, полученное ею в период выступлений за московский ЦСКА, носит номинальный характер.