Спортсмены с Украины не будут приветствовать россиян на соревнованиях Олимпиады-2024

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт сообщил о договорённости с международными федерациями об отсутствии приветствий между украинцами и россиянами во время Олимпийских игр в Париже.

«Мы договорились с международными федерациями по тем видам спорта, где необходимо приветствовать соперника при встрече или после соревнования, что мы не приветствуем друг друга, не жмём руки россиянам. Мы предусмотрели этот вопрос, чтобы не было провокаций против наших спортсменов», — сказал Гутцайт в эфире национального телемарафона.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Париже (Франция). В него вошли 15 человек.

Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.