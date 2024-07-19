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Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о показе ОИ для России на сайте МОК

Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о показе ОИ для России на сайте МОК
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Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поделился эмоциями после новости о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) покажет Олимпиаду-2024 в Париже (Франция) для российских зрителей на своём сайте.

«Вот и славно!!! Трам-пам-пам…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее появилась информация об отказе от трансляции Олимпийских игр — 2024 в федеральном российском эфире. Такое может случиться впервые за 40 лет. РБК со ссылкой на источники сообщает, что «Матч ТВ» пока не определился по поводу трансляции Олимпиады. Руководство холдинга ждёт директивы от Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России (ОКР) с позицией по участию спортсменов из России, после чего примет решение по показу соревнований в Париже. В пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko сообщили, что не планируют приобретать права на трансляцию Олимпийских игр.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.

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