Папа Римский: я прошу Господа благословить всех, кто принимает участие в ОИ

Папа Римский Франциск выступил с приветственной речью в преддверии открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже. Сегодня, 19 июля, начала действовать резолюция ООН об олимпийском перемирии.

«Я прошу Господа даровать свою благодать всем тем, кто каким‑либо образом примет участие, будь то спортсмены или зрители, а также поддержать и благословить тех, кто будет их принимать в Париже. Я надеюсь, что организация этих Игр станет прекрасной возможностью для всего народа Франции достичь братской гармонии, что позволит, несмотря на разногласия и противоречия, укрепить единство нации.

Олимпийские игры, если они останутся действительно «Играми», могут стать исключительным местом встречи народов.

Поэтому я хочу, чтобы парижская Олимпиада стала для всех, кто приезжает из всех стран мира, возможностью открыть и оценить друг друга, развеять предрассудки, укрепить уважение там, где царят презрение и недоверие, и дружбу там, где царит ненависть, — приводит слова Папы Римского Франциска новостной портал Ватикана.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.