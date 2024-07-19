Тарасова: плевать, будут ли украинцы здороваться и жать нам руку на ОИ-2024

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала об отношении к желанию украинцев не приветствовать российских спортсменов на Олимпиаде в Париже.

«Я не собираюсь украинцам рассказывать, как себя вести. У них своя культура поведения. Нам плевать, будут они с нами здороваться или нет. Будут ли они нам руку жать. Нам их рукопожатия вообще не нужны», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Ранее президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт сообщил о договорённости с международными федерациями об отсутствии приветствий между украинцами и россиянами во время Олимпийских игр в Париже.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.