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Глобальный сбой Microsoft частично повлиял на рабочие процессы систем ОИ-2024

Глобальный сбой Microsoft частично повлиял на рабочие процессы систем ОИ-2024
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В пятницу, 19 июля, во всем мире произошёл сбой программных продуктов корпорации Microsoft, повлиявший на работу в банках, аэропортах, авиакомпаний и СМИ. Как сообщает Reuters, глобальный сбой частично повлиял на работу систем Олимпиады-2024 в Париже (Франция).

Оргкомитет «Парижа-2024» сообщил, что последствия сбоя коснулись доставки униформы, а также оформления аккредитаций.

«Системы продажи билетов на Олимпиаду не пострадали. Работа по подготовке объектов продолжается, и график работы не находится под угрозой. Эстафета огня продолжается по своему маршруту в обычном режиме», – приводит слова представителя Оргкомитета Игр источник.

Глава Оргкомитета Тони Эстанге сообщил, что планы действий на случай непредвиденных обстоятельств были разработаны организаторами, но сбой замедлил работу, и комитет «надеялся, что Microsoft сможет решить проблему очень быстро».

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