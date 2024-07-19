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«Им могут не дать нормальной жизни. На это там горазды». Карякин — о россиянах на ОИ-2024

«Им могут не дать нормальной жизни. На это там горазды». Карякин — о россиянах на ОИ-2024
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что российским спортсменам на Олимпийских играх в Париже (Франция) могут предоставить условия проживания хуже, чем у других атлетов.

Напомним, 15 российских спортсменов примут участие в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов.

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— Что ждёт их ждет в Париже, можем ли на что‑то рассчитывать?
— Может, претендовать на что‑то и можем, но им могут не дать нормальной жизни: поселить в номер без кондиционера, шуметь возле гостиницы. На это там точно горазды. С таким унизительным отношением к нашим спортсменам ехать точно не следует. Если в нашем государстве даётся выбор, то не стоит удивляться, что кто‑то едет. Я не буду следить за Олимпиадой, — приводит слова Карякина «Матч ТВ».

Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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