«Им могут не дать нормальной жизни. На это там горазды». Карякин — о россиянах на ОИ-2024

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что российским спортсменам на Олимпийских играх в Париже (Франция) могут предоставить условия проживания хуже, чем у других атлетов.
Напомним, 15 российских спортсменов примут участие в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов.
— Что ждёт их ждет в Париже, можем ли на что‑то рассчитывать?
— Может, претендовать на что‑то и можем, но им могут не дать нормальной жизни: поселить в номер без кондиционера, шуметь возле гостиницы. На это там точно горазды. С таким унизительным отношением к нашим спортсменам ехать точно не следует. Если в нашем государстве даётся выбор, то не стоит удивляться, что кто‑то едет. Я не буду следить за Олимпиадой, — приводит слова Карякина «Матч ТВ».
Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.