Немецкий ARD выпустил фильм про допинговую систему Испании, ВАДА расследует дело

На немецком телеканале ARD вышел документальный фильм про допинговую систему Испании в 1990-х годах под названием «Грязные игры». Во главе редакции выступил знаменитый автор фильмов о допинге в российском спорте журналист немецкой телекомпании ARD Хайо Зеппельт.

В фильме рассказывается об Испании, которая якобы скопировала допинговую систему недавно развалившегося Восточного блока, чтобы завоевать как можно больше медалей на Олимпийских играх 1992 года, которые проходили в Барселоне (Испания). Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) проводит расследование дела.

«ВАДА может подтвердить, что несколько месяцев назад его независимый департамент разведки и расследований начал расследование предполагаемых нарушений в испанском спорте. Поскольку расследование продолжается, ВАДА не может дать дальнейших комментариев», – приводит слова представителей пресс-службы ВАДА «РИА Новости Спорт».