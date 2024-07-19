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Правозащитники выяснили, что более половины россиян на ОИ-2024 не подходят критериям МОК

Правозащитники выяснили, что более половины россиян на ОИ-2024 не подходят критериям МОК
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Международная правозащитная организация Global Rights Compliance (GRC) выяснила, что более половины допущенных в нейтральном статусе россиян и белорусов не соответствуют критериям нейтральности, установленных Международным олимпийским комитетом (МОК).

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Согласно отчёту, опубликованному на сайте организации, более 67% российских спортсменов, которые были допущены к участию на Олимпийских играх в Париже (Франция), нарушили условия МОК. 44% белорусов также не соответствуют критериям нейтральности.

Организацией были отмечены две российские спортсменки, оставившие «лайк» под публикациями в поддержку специальной военной операции России на Украине. Это велосипедистка Алёна Иванченко и теннисистка Елена Веснина.

Кроме того, CRG утверждает, что как минимум два белоруса служат в вооружённых силах страны. Это пловчиха Анастасия Шкурдай и гребец Евгений Залатый.

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