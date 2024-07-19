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Организаторы Олимпиады заявили, что церемония открытия будет смелой и нетипичной

Организаторы Олимпиады заявили, что церемония открытия будет смелой и нетипичной
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Глава оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) Тони Эстанге рассказал, какой будет церемония открытия 26 июля.

«Мы знаем, насколько важна церемония открытия Олимпийских игр. Она важна для спортсменов, для страны, которая её организует.

Именно поэтому мы с самого начала были очень амбициозны. Мы действительно хотим, чтобы эта церемония открытия воплотила все амбиции «Парижа-2024»: смелые, нетипичные Игры, которые показывают лучшее, что есть во Франции», – приводит слова Эстанге Reuters.

В Париже впервые в истории церемония открытия Олимпиады состоится не на стадионе. Торжество пройдёт вдоль реки Сены от моста Аустерлиц, проплывёт мимо собора Парижской Богоматери и завершится возле Эйфелевой башни.

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