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Борца из Дагестана допустили до Олимпиады в Париже

Борца из Дагестана допустили до Олимпиады в Париже
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Белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов получил приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпийские игры в Париже (Франция). Об этом сообщила белорусская федерация борьбы в своём телеграм-канале.

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Ранее Кадимагомедов, родившийся в Дагестане, жёстко отреагировал на отсутствие своей фамилии в первых списках допущенных до ОИ-2024 спортсменов.

Кадимагомедов соревнуется в вольной борьбе до 74 кг. На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) он завоевал серебряную медаль. Помимо него, в составе сборной Беларуси выступит Абубакар Хаслаханов в греко-римской борьбе до 97 кг.

Напомним, российские борцы в полном составе отказались от участия в Олимпийских играх. В списки МОК попали 10 спортсменов из России, шесть из которых не являются лидерами сборной.

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