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Власти насильно выселяют бездомных и мигрантов из Парижа перед стартом Олимпиады

Власти насильно выселяют бездомных и мигрантов из Парижа перед стартом Олимпиады
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Французские власти подверглись критике со стороны общественности за совершение неправомерных действий в отношении мигрантов и бездомных людей. Как сообщает Inside The Games, на этой неделе активизировались «социальные чистки» в Париже в преддверии Олимпийских игр.

16 и 17 июля полиция разгромила несколько лагерей для бездомных, большинство из которых являются мигрантами. По итогам «расчистки улиц» более 400 человек были вынуждены покинуть центральные районы столицы. На месте лагерей власти установили множество бетонных блоков, чтобы люди не смогли вернуться на ранее занимаемые ими места.

Власти дали выбор выселенным: либо их отвезут в приют на окраине Парижа, либо дадут возможность уехать на автобусе в город Безансон, расположенный в пяти часах езды от столицы.

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