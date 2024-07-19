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«Надеюсь, она войдёт в историю». Художественный руководитель ОИ — о церемонии открытия

«Надеюсь, она войдёт в историю». Художественный руководитель ОИ — о церемонии открытия
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Художественный руководитель церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года Тома Жолли высказался по поводу предстоящего торжественного события, которое состоится 26 июля. Открытие Олимпиады в Париже (Франция) пройдёт на реке Сене.

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«Проведение церемонии открытия на открытом воздухе и нарушение традиционной структуры прошлых церемоний соответствует общему желанию организаторов Парижа-2024 сделать Игры открытыми для всех. Поскольку в церемонии будет очень много новинок, я надеюсь, что она войдёт в историю.

Невероятный творческий вызов! Мне повезло, у меня самое великолепное место: Сена занимает уникальное место в истории Парижа и, в более широком смысле, Франции. Создание шоу – это сопоставление мечты и реальности. Говоря менее прагматично, моя главная задача — достойно провести это событие и отпраздновать возвращение Олимпийских игр в Париж после столетнего ожидания», – приводит слова Жолли официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

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