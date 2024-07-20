«Он испытал то, что сейчас переживаю я». Французский пловец Леон Маршан — о Килиане Мбаппе

Пятикратный чемпион мира и обладатель мирового рекорда французский пловец Леон Маршан рассказал, что берёт пример с футболиста Килиана Мбаппе и его семьи.

В преддверии Олимпийских игр в Париже (Франция) Маршан является одним из самых востребованных спортсменов на родине, а также считается одной из главных надежд Франции. За последний месяц пловец подписал несколько крупных спонсорских контрактов, в том числе с домом моды Louis Vuitton и брендом часов Omega.

«Килиан создал систему, немного похожую на нашу, его мама тоже управляет многими делами. Они остаются в своём маленьком коконе и делают всё по-своему, не прибегая к помощи агентств, которые попытаются продать им спонсоров, рекламу. Ещё мне нравится, как он управляет своим имиджем, какие высказывания позволяет себе.

Мы встречались с его семьёй, поговорили с его матерью. У нас было много вопросов, было очень интересно. Он испытал то, что сейчас переживаю я, но в совершенно непропорциональных масштабах. Он больше не может просто так выходить на улицу, всё запланировано. Его мать рассказала нам, что, когда он хочет пойти в кино, им приходится арендовать весь зал.

Это ужасно! Он больше не может куда-то спонтанно сходить с друзьями. С другой стороны, я вижу, что он сохранил своих друзей, а это о многом говорит», – сказал Маршан в интервью L'Equipe.