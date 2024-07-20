«Хочу выйти за рамки». Байлз — о целях на Олимпиаду в Париже

Американская гимнастка Симона Байлз рассказала, что полна решимости поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париж и завоевать пятую золотую медаль.

«Хочу выйти за рамки и посмотреть, как далеко смогу зайти. Хочу увидеть, на что я ещё способна, чтобы, когда уйду из спорта, могла быть по-настоящему довольна своей карьерой и сказать, что я отдала ей все силы.

Я помню о своих целях, чтобы не выгореть, и мы задаём себе определённый темп в течение года», — приводит слова Байлз AP.

Отметим, что на Олимпийские игры от сборной США поедут Симона Байлз, Микейла Скиннер, Ли Суни, Джейд Кэри, Джордан Чайлз и Хезли Ривера.

27-летняя Байлз — четырёхкратная олимпийская чемпионка (в абсолютном и командном первенстве, а также в вольных упражнениях и опорном прыжке на Олимпиаде-2016 в Рио-де Жанейро), 23-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории мировых первенств), в том числе шестикратная в абсолютном первенстве (2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2023). По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира (37) занимает первое место в истории спортивной гимнастики.