Нагорный: 99% спортсменов мира будут за то, чтобы мы выступали под нашим флагом на ОИ-2024

Российский гимнаст, олимпийский чемпион 2020 года в командном первенстве Никита Нагорный высказался по поводу статуса российских спортсменов на международной арене.

«Все знают, какой я человек и как я себя веду на международной арене. Соберите спортсменов со всего мира и задайте вопрос про нашу сборную! Уверен, 99% будут за то, чтобы мы выступали под нашим флагом на Олимпиаде!

Я никогда ничего плохого не желал людям и никогда не выносил конфликты в публичное поле! Но сегодня реалии показали, что даже от своих близких или семьи можно отказаться.

Спортивная гимнастика — это большая семья людей, которые готовы и хотят проявлять свои возможности и делать это по-спортивному! С уважением и пониманием всего труда и возможностей.

Пройдёт время! Люди, которые подорвали авторитет в мире нашего спорта, отпадут и будут винить себя в этом всю жизнь, а поистине желающие развития будут работать во благо!

Всё скоро поменяется, не переживайте!!» – написал Нагорный в своём телеграм-канале.