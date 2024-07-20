Президент Франции Макрон может не успеть искупаться в Сене до старта Олимпиады

Президент Франции Эманнуэль Макрон может не успеть искупаться в реке Сене до старта Олимпийских игр в Париже (Франция). Об этом сообщил его пресс-секретарь.

«Он не заявлял, что собирается окунуться в Сену перед Олимпиадой. Он говорил, что просто искупается в ней, и всегда выражал эту уверенность. Не факт, что у него будет возможность сделать это до старта Игр», – приводит слова пресс-секретаря Le Monde.

Ранее ряд французских чиновников пообещали, что окунутся в реку, в которой будут проводиться олимпийские соревнования по плаванию на открытой воде. На прошлых выходных в Сену окунулась министр спорта Амели Удеа-Кастера. В среду, 17 июля, в Сене искупалась мэр Парижа Анн Идальго.

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В Париже по-прежнему сохраняется обеспокоенность по поводу качества воды за неделю до начала Олимпиады. Олимпийские игры 2024 года состоятся с 26 июля по 11 августа.