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Во Франции отзывают детские бутылочки с символикой Олимпиады из-за превышения химиката

Во Франции отзывают детские бутылочки с символикой Олимпиады из-за превышения химиката
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Власти Франции начали отзыв модели детских бутылочек для воды с надписью «Париж 2024» в связи с риском для здоровья из-за превышения порогов безопасности для бисфенола А. Об этом сообщается на правительственном портале Rappel Conso, где публикуются объявления об отзыве опасной продукции.

«Причина отзыва: содержание бисфенола А (BPA) не соответствует требованиям MCDA.

Риски, которые несёт потребитель: превышение порогов безопасности.

Поведение, которому должен следовать потребитель: больше не используйте продукт», — говорится в практической информации об отзыве на сайте Rappel Conso.

Белые бутылки для воды с бежевыми, синими или красными крышками, на которых изображены олимпийские кольца, талисман Игр или олимпийский огонь, должны быть возвращены по месту покупки. По данным сайта Rappel Conso, эти бутылки с водой продавались с конца августа 2023 года по 3 июня 2024 года по всей Франции.

Бисфенол А запрещён во Франции с 2015 года, ранее он использовался при производстве консервных банок, является разрушителем эндокринной системы. Предполагается, что бисфенол А связан с многочисленными нарушениями и заболеваниями (рак молочной железы, бесплодие).

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