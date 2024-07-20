Во Франции отзывают детские бутылочки с символикой Олимпиады из-за превышения химиката

Власти Франции начали отзыв модели детских бутылочек для воды с надписью «Париж 2024» в связи с риском для здоровья из-за превышения порогов безопасности для бисфенола А. Об этом сообщается на правительственном портале Rappel Conso, где публикуются объявления об отзыве опасной продукции.

«Причина отзыва: содержание бисфенола А (BPA) не соответствует требованиям MCDA.

Риски, которые несёт потребитель: превышение порогов безопасности.

Поведение, которому должен следовать потребитель: больше не используйте продукт», — говорится в практической информации об отзыве на сайте Rappel Conso.

Белые бутылки для воды с бежевыми, синими или красными крышками, на которых изображены олимпийские кольца, талисман Игр или олимпийский огонь, должны быть возвращены по месту покупки. По данным сайта Rappel Conso, эти бутылки с водой продавались с конца августа 2023 года по 3 июня 2024 года по всей Франции.

Бисфенол А запрещён во Франции с 2015 года, ранее он использовался при производстве консервных банок, является разрушителем эндокринной системы. Предполагается, что бисфенол А связан с многочисленными нарушениями и заболеваниями (рак молочной железы, бесплодие).