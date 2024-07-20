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Члены австралийской делегации переживают по поводу количества туалетов на открытии ОИ-2024

Члены австралийской делегации переживают по поводу количества туалетов на открытии ОИ-2024
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Возможное отсутствие туалетов на лодках, используемых для перевозки спортсменов во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже (Франция) 26 июля, поставило национальные команды в неожиданную ситуацию.

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В Париже впервые в истории церемония открытия Олимпиады состоится не на стадионе. Торжество пройдёт вдоль реки Сены от моста Аустерлиц, проплывёт мимо собора Парижской Богоматери и завершится возле Эйфелевой башни.

«Будучи одной из самых крупных делегаций, мы до сих пор не получили подтверждения, будет ли у нас лодка с туалетом. Но мы очень на это надеемся.

На местах посадки и отбытия будут туалеты. Время плавания составит от 40 до 45 минут», – приводит слова главы олимпийской делегации Австралии Reuters.

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