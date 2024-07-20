adidas попал в скандал после запуска рекламы с палестинской моделью в честь ОИ-1972

аdidas принёс извинения после запуска рекламной кампании с использованием ретрокроссовок, основанных на модели, впервые выпущенной во время трагично известных Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году. По ходу соревнований 11 израильских спортсменов были взяты в заложники и убиты палестинской террористической группировкой «Чёрный сентябрь».

«Мы осознаём, что были установлены связи с трагическими историческими событиями, хотя они были совершенно непреднамеренны. Приносим извинения за любое причинённое расстройство или переживания», – приводит слова представителя аdidas CNN.

Лицом кампании была выбрана Белла Хадид, известная американская модель палестинского происхождения. Она активно поддерживает Палестину в их конфликте с Израилем.

Белла Хадид Фото: Adidas

После многочисленных недовольных публикаций со стороны еврейских обществ аdidas удалил все посты с изображением Хадид в социальных сетях. В четверг, 18 июля, своё недовольство выразили официальные представители государства Израиль в официальном аккаунте Х (ранее Twitter). Они осудили аdidas за выбор Хадид лицом кампании.

На извинения негативно отреагировали пользователи, поддерживающие Палестину. Сама Белла Хадид и её представители не дали комментариев по поводу данной ситуации.