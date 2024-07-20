МОК утвердил смену гражданства российского серебряного призёра ОИ Анны Пракатень

МОК утвердил смену гражданства российского серебряного призёра Олимпиады в Токио Анны Пракатень. На предстоящей Олимпиаде в Париже спортсменка будет выступать за Узбекистан. Об этом сообщил официальный сайт МОК.

Анна Пракатень является гребчихой. Отметим, что чемпионка Европы и вице-чемпионка Олимпиады родилась в Минске, там же выросла как спортсменка и до 2016 года выступала за сборную Беларуси.

Ранее глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин заявлял:

«Конечно, её уход для команды является серьёзной потерей, но каждый спортсмен волен выбирать свою судьбу. Сейчас у наших топовых спортсменов непростое время, находить мотивацию в условиях отстранения очень сложно. В зимне-весенний период Аня часть времени тренировалась самостоятельно, часть – со сборной. Потом у неё были мысли вообще завершить карьеру, но после она решила представлять Узбекистан, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях».