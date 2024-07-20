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МОК сообщил о возможных изменениях состава российских спортсменов на Играх в Париже

МОК сообщил о возможных изменениях состава российских спортсменов на Играх в Париже
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Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл сообщил, что количество нейтральных атлетов из России и Беларуси, заявленных на Игры в Париже, может измениться.

«В Олимпийских играх примут участие 32 нейтральных спортсмена: 15 россиян и 17 белорусов в 10 разных видах спорта. Возможны изменения, но мы ожидаем примерно это количество. Нейтральные атлеты уже заезжают в Олимпийскую деревню. Мы очень рады их приветствовать», — сказал Макконнелл на пресс-конференции.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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