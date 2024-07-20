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Директор МОК по коммуникациям: олимпийское перемирие является скорее символическим актом

Директор МОК по коммуникациям: олимпийское перемирие является скорее символическим актом
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Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс высказался по поводу влияния Олимпиады на вооружённые конфликты в мире.

«К сожалению, в нашем мире идут от 20 до 30 войн и конфликтов — и в Африке, и в Азии, и в Европе. Мы не наивны и не надеемся, что олимпийское перемирие приведёт к тому, что они все прекратят огонь, но мы выступаем за культурный мир, мы на Олимпиаде показываем, как нации могут мирно сосуществовать. Олимпийское перемирие является скорее символическим актом», — сказал Адамс на пресс-конференции.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. В него вошли 15 человек. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

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