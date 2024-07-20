Волейболист, осуждённый за педофилию, будет находиться под наблюдением во время ОИ-2024

Нидерландский волейболист Стивен ван де Вельде, осуждённый за педофилию, будет находиться под наблюдением во время Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«За его поведением ведётся тщательное наблюдение. У нас также работают свои собственные службы безопасности. Также, насколько я знаю, в Олимпийской деревне этот спортсмен не живёт», — приводит слова директора Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марка Адамса «РИА Новости Спорт».

В 2014 году ван де Вельде, специализирующийся в пляжном волейболе, познакомился в соцсети с 12-летней девочкой из Великобритании. Спустя несколько дней он приехал в Англию, чтобы встретиться с ней, а через какое-то время между ними произошла интимная связь, при этом волейболист, по сообщениям британских СМИ, знал о возрасте ребёнка. Нидерландец был приговорён к четырём годам тюремного заключения за изнасилование малолетней. Часть тюремного срока он отбыл в Англии, а затем был переведён в Нидерланды, где был освобождён и вернулся в спорт в 2017 году.

29-летний ван де Вельде в дуэте с Мэтью Иммерсом входит в десятку сильнейших пляжников мира и имеет право на именную олимпийскую квоту на Игры в Париже.