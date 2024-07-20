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Франция запретила российским журналистам освещать Олимпийские игры в Париже

Франция запретила российским журналистам освещать Олимпийские игры в Париже
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Российским журналистам будет запрещено освещать Олимпийские игры в Париже, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

«Мы запретили большому количеству журналистов освещать Олимпийские игры в Париже. Однако мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете. Мы исходим из принципа предосторожности», — приводит слова Дарманена leJDD.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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