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Зинедин Зидан может зажечь олимпийский огонь на церемонии открытия Олимпиады в Париже

Зинедин Зидан может зажечь олимпийский огонь на церемонии открытия Олимпиады в Париже
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Во Франции активно высказывают предположения относительно того, кто зажжёт олимпийский огонь во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже (Франция) 26 июля. Многие считают, что это сделают Мари-Жозе Перек и Зинедин Зидан.

Как сообщает RMC Sport, глава Оргкомитета парижской Олимпиады Тони Эстанге дал две небольшие подсказки по поводу того, кто действительно зажжёт огонь. На вопрос, знает ли уже человек о том, что зажжёт огонь, Эстанге ответил «нет». А на вопрос, можно ли пронести огонь дважды, то есть и во время эстафеты по Франции, и во время церемонии открытия, глава ответил «да», что открывает путь Мари-Жозе Перек.

Перек – единственная в истории Франции трёхкратная олимпийская чемпионка в лёгкой атлетике. Зидан – чемпион мира, считается одним из лучших игроков в истории футбола.

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