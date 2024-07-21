«Всегда так делаю». Лайлз — о намерении победить на Олимпиаде

Шестикратный чемпион мира, бронзовый призёр Олимпийских игр — 2020 американец Ноа Лайлз рассказал, что на Олимпиаду в Париже едет в полной уверенности, после победы в забеге на 100 м в рамках этапа Бриллиантовой лиги в Лондоне (Великобритания).

«Это было весело. Мог бы стартовать лучше. Переходы были великолепными, и я ушёл с личным рекордом. Хотел бы быстрее, но у меня был ветер. После обретения уверенности и преодоления 2021 года это было то, о чём я молился и чего хотел. Я собираюсь победить, всегда так делаю. Становлюсь быстрее с каждой неделей», — приводит слова Лайлза Eurosport.

Сборную США на дистанции 200 метров на Олимпиаде в Париже представят Ноа Лайлз, Кенни Беднарек и Эррион Найтон, занявшие первые три места соответственно на американском олимпийском отборе. Ранее Ноа Лайлз квалифицировался на Олимпиаду в Париж в беге на 100 метров, став победителем отборочных соревнований.