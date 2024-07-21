Ни один синхронист-мужчина не выступит на ОИ-2024, несмотря на разрешение от МОК

На Олимпийских играх в Париже (Франция) не выступит ни один мужчина в синхронном плавании. Об этом стало известно после публикации списка спортсменов на сайте оргкомитета «Париж-2024».

В 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил мужчинам выступать в синхронном плавании. Стоит отметить, что не были введены мужское соло или дуэты, но допускалось включение не более двух пловцов в женские группы.

Сборная России по синхронному плаванию не выступит на Олимпиаде в Париже (Франция), которая пройдёт с 26 июля по 11 августа. В качестве нейтрального спортсмена в водных видах спорта выступит всего лишь один россиянин – пловец Евгений Сомов. Всего в соревнованиях примут участие 15 российских спортсменов.