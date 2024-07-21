БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Ни один синхронист-мужчина не выступит на ОИ-2024, несмотря на разрешение от МОК

Ни один синхронист-мужчина не выступит на ОИ-2024, несмотря на разрешение от МОК
Комментарии

На Олимпийских играх в Париже (Франция) не выступит ни один мужчина в синхронном плавании. Об этом стало известно после публикации списка спортсменов на сайте оргкомитета «Париж-2024».

В 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил мужчинам выступать в синхронном плавании. Стоит отметить, что не были введены мужское соло или дуэты, но допускалось включение не более двух пловцов в женские группы.

Материалы по теме
Мужчины впервые получат медали Олимпиады в синхронном плавании. Это прорыв для России!
Мужчины впервые получат медали Олимпиады в синхронном плавании. Это прорыв для России!

Сборная России по синхронному плаванию не выступит на Олимпиаде в Париже (Франция), которая пройдёт с 26 июля по 11 августа. В качестве нейтрального спортсмена в водных видах спорта выступит всего лишь один россиянин – пловец Евгений Сомов. Всего в соревнованиях примут участие 15 российских спортсменов.

Материалы по теме
Официально
МОК утвердил окончательный список россиян, которые выступят на Олимпиаде в Париже
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android