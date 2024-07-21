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Папа Римский вновь призвал к миру во время Олимпиады в Париже

Папа Римский вновь призвал к миру во время Олимпиады в Париже
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Папа Римский обратился с новым призывом о прекращении вооружённых конфликтов в мире на время Олимпийских игр в Париже (Франция).

«Спорт обладает огромной социальной силой, он способен мирным путём объединить людей разных культур. Я надеюсь, что эта Олимпиада станет знаком инклюзивного мира, который мы хотим построить, и что спортсмены с их достижениями смогут стать посланниками мира и реальными примерами, в частности для молодёжи.

По древней традиции Олимпийские игры — это возможность установить перемирие в войнах, продемонстрировать искреннее стремление к миру», – приводит слова Папы RMC Sport.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. На них выступят 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.

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