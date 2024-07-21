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Гимнаст Маккленаган протестировал «антисекс-кровати» на Олимпиаде в Париже

Гимнаст Маккленаган протестировал «антисекс-кровати» на Олимпиаде в Париже
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Ирландский гимнаст Рис Маккленаган вновь развенчал миф об «антисекс-кроватях» в комнатах спортсменов на Олимпиаде в Париже.

«Я на Олимпийских играх в Париже, тут снова стоят картонные «антисекс-кровати». Когда я тестировал их в последний раз, они выдержали моё испытание. Хотя, возможно, я был недостаточно строг.
Нет, они прошли тест. Это фальшивка. Фальшивые новости», — сказал Маккленаган в видео в социальных сетях.

Картонные кровати установлены в Олимпийской деревне во французской столице и аналогичны тем, которые использовались на Играх в Токио три года назад. Тогда Маккленаган попрыгал на так называемой антисекс-кровати, засвидетельствовав её прочность.Утверждалось, что кровати развалятся при малейшем раздражении и рассчитаны на вес только одного человека.

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