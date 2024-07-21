Усэйн Болт назвал атлета, за которым будет следить на предстоящей Олимпиаде

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт рассказал, за кем он будет следить на предстоящих Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Есть один парень, который привлёк моё внимание на некоторое время. Эррион Найтон из США, он пробежал за 19,40 с чем-то. Ему только-только исполнилось 20. Так что он был очень хорош. Но всё дело в развитии таланта. Нужно найти хорошего тренера, который будет скрупулёзно работать над ним. Важно понимать, как взрастить талант и помочь его развить», — приводит слова Болта Inside the Games.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. В него вошли 15 человек. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.