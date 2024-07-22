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Единственный российский пловец, который выступит на ОИ, прибыл в Париж

Единственный российский пловец, который выступит на ОИ, прибыл в Париж
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Российский пловец Евгений Сомов прибыл на Олимпиаду-2024, которая состоится в Париже. Об этом спортсмен сообщил в социальных сетях.

Фото: Соцсети Евгения Сомова

Список всех российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде:

Велоспорт: Тамара Дронова;
Алёна Иванченко;
Глеб Сырица.

Батут:
Анжела Бладцева.

Теннис:
Даниил Медведев;
Роман Сафиуллин;
Екатерина Александрова;
Мирра Андреева;
Павел Котов;
Диана Шнайдер;
Елена Веснина.

Гребля на байдарках и каноэ:
Захар Петров;
Алексей Коровашков;
Олеся Ромасенко.

Плавание:
Евгений Сомов.

Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

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