Единственный российский пловец, который выступит на ОИ, прибыл в Париж

Российский пловец Евгений Сомов прибыл на Олимпиаду-2024, которая состоится в Париже. Об этом спортсмен сообщил в социальных сетях.
Фото: Соцсети Евгения Сомова
Список всех российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде:
Велоспорт: Тамара Дронова;
Алёна Иванченко;
Глеб Сырица.
Батут:
Анжела Бладцева.
Теннис:
Даниил Медведев;
Роман Сафиуллин;
Екатерина Александрова;
Мирра Андреева;
Павел Котов;
Диана Шнайдер;
Елена Веснина.
Гребля на байдарках и каноэ:
Захар Петров;
Алексей Коровашков;
Олеся Ромасенко.
Плавание:
Евгений Сомов.
Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.