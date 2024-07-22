Единственный российский пловец, который выступит на ОИ, прибыл в Париж

Российский пловец Евгений Сомов прибыл на Олимпиаду-2024, которая состоится в Париже. Об этом спортсмен сообщил в социальных сетях.

Фото: Соцсети Евгения Сомова

Список всех российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде:

Велоспорт: Тамара Дронова;

Алёна Иванченко;

Глеб Сырица.

Батут:

Анжела Бладцева.

Теннис:

Даниил Медведев;

Роман Сафиуллин;

Екатерина Александрова;

Мирра Андреева;

Павел Котов;

Диана Шнайдер;

Елена Веснина.



Гребля на байдарках и каноэ:

Захар Петров;

Алексей Коровашков;

Олеся Ромасенко.

Плавание:

Евгений Сомов.

Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.