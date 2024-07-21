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МОК не стал комментировать запрет на освещение Олимпиады российскими журналистами

МОК не стал комментировать запрет на освещение Олимпиады российскими журналистами
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Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать запрет на освещение Олимпийских игр в Париже журналистами из России.

«Переадресуем вас по этой теме в МВД Франции», — приводит слова представителя пресс-службы МОК «РИА Новости».

Ранее стало известно, что российским журналистам будет запрещено освещать Олимпийские игры в Париже. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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