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Даниил Медведев на Олимпиаде в Париже получил пятый номер посева

Даниил Медведев на Олимпиаде в Париже получил пятый номер посева
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Российский теннисист Даниил Медведев на Олимпиаде в Париже получил пятый номер посева. Об этом сообщает португальский журналист Жозе Моргаду в социальных сетях.

Медведев стал единственным теннисистом из России, кто оказался в числе сеяных на Играх в столице Франции. Помимо Медведева, от России выступят Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Елена Веснина и Диана Шнайдер, которая в женской сетке получила 16-й номер посева.

Первый номер посева мужской сетке получил итальянский теннисист Янник Синнер, второй — серб Новак Джокович, третий — испанец Карлос Алькарас, а четвёртый — немец Александр Зверев.

Теннисные соревнования на Олимпийских играх в Париже (Франция) пройдут с 27 июля по 4 августа.

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