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Судей из России допустили до работы на соревнованиях по спортивной гимнастике на ОИ-2024

Судей из России допустили до работы на соревнованиях по спортивной гимнастике на ОИ-2024
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Россияне Дмитрий Андреев и Любовь Андрианова включены в список судей, которые будут работать на турнире по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной. Российские гимнасты отказались участвовать в отборочных турнирах из‑за критериев допуска.

Ранее стало известно, что российским журналистам будет запрещено освещать Олимпийские игры в Париже. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

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