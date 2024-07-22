«На это мы точно имеем полное право». Веснина — о форме нейтральных атлетов на ОИ-2024

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала, в какой форме будут нейтральные спортсмены на Олимпиаде.

«У меня нет информации. Но, скорее всего, будем ходить каждый в своей одежде. На это мы точно имеем полное право. Я беру в Париж ту экипировку, которую мне выдаёт спонсор. В принципе, как обычно на любой турнир», – сказала Веснина.

Елена Веснина — олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде и серебряный призёр Игр в Токио в миксте.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.