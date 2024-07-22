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«Ничего сверхъестественного». Веснина — о получении нейтрального статуса на Олимпиаду

«Ничего сверхъестественного». Веснина — о получении нейтрального статуса на Олимпиаду
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Российская теннисистка Елена Веснина рассказала, как получила нейтральный статус для участия в Олимпиаде в Париже.

«Свои нюансы были и перед Играми в Рио или в Токио. Сейчас оформление статуса было несколько сложнее, но ничего сверхъестественного. Никаких деклараций, не имеющих отношения к спорту, никто не просил подписывать. Я думаю, что в этой ситуации нужно сохранять нейтралитет и не привязывать никакие политические события к Олимпийским играм. Мы спортсмены и едем туда прежде всего выступать.

Даже сейчас, когда Игры совсем близко, бумажная волокита, безусловно, осложняет жизнь. Ты в постоянной переписке с МОК, нужно то одно, то другое. Порой это выглядит так, что тебе присылают документ и просят его отправить, скажем, до завтрашнего утра. А что, если ты в дороге, в самолёте или под рукой нет принтера? Ну, ничего, как-то справляюсь», – сказала Веснина.

Веснина — олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде и серебряный призёр Игр в Токио в миксте. Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

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