Елена Веснина рассказала, какой делегацией теннисисты едут на Олимпиаду в Париже

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала, какой делегацией российские теннисисты едут на Олимпиаду в Париже.

«Мы летим в Париж довольно большой делегацией. Восемь игроков, два капитана: Игорь Куницын – у мальчиков, Игорь Андреев – у девочек, массажист, врач. Вообще, у теннисистов всегда большая проблема: у каждого ведь ещё личный тренер, тренер по ОФП… Но тут вечная беда с аккредитациями: их не хватает, причём не только в нашей команде, а у всех.

Сколько я ни участвовала в Олимпиадах – всегда так было. Получить аккредитацию для личного наставника, да ещё с правом жить в Олимпийской деревне – большая удача. В этот раз со мной полетит мой тренер Евгения Александровна Манюкова. Но пока непонятно, будет она в деревне или нет. Но на самом деле главное, чтоб был проход на корты, а уж с гостиницами в Париже точно проблем нет. С визами тоже несложно, у меня открытый Шенген на несколько лет. Летать в Европу через Стамбул или через Белград я давно привыкла, в теннисном туре сейчас так.

Лететь решили заранее, за несколько дней до открытия. Хотя я прекрасно знаю корты «Ролан Гаррос», всё равно нужно поиграть на этом грунте, немного адаптироваться. На это обычно отвожу минимум дня три», – сказала Веснина.

Веснина — олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде и серебряный призёр Игр в Токио в миксте. Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.