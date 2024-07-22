Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований

С 26 июля по 11 августа во Франции состоятся XXXIII летние Олимпийские игры. В соревнованиях примут участие почти 10 тыс. спортсменов, представляющих более 200 национальных олимпийских комитетов.

Церемония открытия Игр назначена на 26 июля. В постановке церемонии открытия на реке Сена задействованы 3000 артистов и 400 танцоров. Церемония закрытия состоится 11 августа на стадионе Stade de France. Точная программа закрытия игр держится в секрете. Известно, что будет произнесена финальная речь от представителей МОК и гашение огня Олимпиады-2024. Следующие летние Олимпийские игры пройдут в США, в Лос-Анджелесе, в июле 2028 года.

На Олимпиаде в Париже будут разыграны 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Талисманами Игр-2024 стали красные фригийские колпаки по имени Фриги — символы Французской Республики. Россияне могут смотреть соревнования на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).