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Президент Франции Макрон посетил Олимпийскую деревню перед началом Игр

Президент Франции Макрон посетил Олимпийскую деревню перед началом Игр
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Президент Франции Эманнуэль Макрон посетил Олимпийскую деревню, чтобы открыть полицейский центр и встретиться с волонтёрами и спортсменами.

«Мы годами работали над этими Играми, находимся в начале решающей недели, которая увидит в пятницу церемонию открытия, затем Олимпийские игры, которые пройдут в Париже 100 лет спустя, а затем Паралимпийские игры станут плодами огромной работы, которая глубоко изменила территорию», — приводит слова Макрона RMC Sport.

Ранее стало известно, что Эманнуэль Макрон может не успеть искупаться в реке Сене до старта Олимпийских игр в Париже (Франция). Ряд французских чиновников пообещали, что окунутся в реку, в которой будут проводиться олимпийские соревнования по плаванию на открытой воде. На прошлых выходных в Сену окунулась министр спорта Амели Удеа-Кастера. В среду, 17 июля, в Сене искупалась мэр Парижа Анн Идальго.

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