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Глава оргкомитета объяснил, почему волонтёрам из России отказали в аккредитации на ОИ-2024

Глава оргкомитета объяснил, почему волонтёрам из России отказали в аккредитации на ОИ-2024
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Глава оргкомитета «Париж-2024» Тони Эстанге объяснил отказ в аккредитации российским волонтёрам на Олимпиаду в Париже.

«Мы запустили волонтёрскую программу по всему миру. Благодаря этому у нас есть волонтёры из 155 стран. Конечно, власти Франции контролируют процесс. Каждый волонтёр, будь он французом или иностранцем, проходил проверку службами безопасности. Но в «Париже-2024» нет дискриминации по национальному признаку волонтёров. Просто из соображений безопасности некоторые из заявок не были одобрены», — приводит слова Эстанге ТАСС.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. На Олимпиаде в Париже российские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе. Ранее стало известно, что российским журналистам будет запрещено освещать Олимпийские игры в Париже. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

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