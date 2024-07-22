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«Ну удачи». Рылов — о спортсменах, решивших поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе

«Ну удачи». Рылов — о спортсменах, решивших поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе
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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов высказался о спортсменах, которые решили поехать на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.

«Ну удачи всем, кто хочет так ехать. Надо ведь из всех структур уволиться, бросить всех ради поездки на Олимпиаду, от всех отказаться и оборвать со всеми связь… Это странно, лично для меня. Да и в принципе меня там уже не ждут. Я единственный пловец из России, который был дисквалифицирован», — приводит слова Рылова «Матч-ТВ».

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. На Олимпиаде в Париже российские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе. Ранее стало известно, что российским журналистам будет запрещено освещать Олимпийские игры в Париже. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

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