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«Не вижу большого риска». Зверев надеется, что травма не повлияет на результат на ОИ-2024

«Не вижу большого риска». Зверев надеется, что травма не повлияет на результат на ОИ-2024
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Олимпийский чемпион 2020 года немецкий теннисист Александр Зверев надеется, что травма, полученная на Уимблдоне-2024, не повлияет на его шансы на золотую медаль Олимпиады в Париже.

«Честно говоря, риск сохранится в течение следующих двух, трёх, четырёх недель, возможно, потому, что именно столько времени заживает кость, и мне все так говорили. Но в конце концов понял, что не хочу отдыхать четыре недели, потому что теперь мы играем на поверхности, и я не вижу большого риска снова и снова делать одно и то же движение», — приводит слова Зверева Reuters.

Ранее стало известно, что Александр Зверев назван одним из претендентов на право пронести флаг Германии на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже (Франция).

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