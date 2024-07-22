«Величайшая честь». Зверев — о возможности стать знаменосцем на ОИ-2024

Олимпийский чемпион 2020 года немецкий теннисист Александр Зверев высказался о возможности стать знаменосцем от Германии на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

«Если бы кто-то сказал мне, что я должен выйти в качестве знаменосца, это значило бы для меня даже больше, если честно [чем победа на Олимпиаде]. Ведение целой нации и стольких лучших немецких спортсменов на Олимпиаду — это величайшая честь, которую может получить спортсмен. И, конечно же, золотая медаль, которую я выиграл на последней Олимпиаде, — одно из самых высоких достижений в спорте, а для меня лично — величайший успех в моей карьере», — приводит слова Зверева Reuters.

Ранее Александр Зверев выразил надежду, что травма, полученная на Уимблдоне-2024, не повлияет на его шансы на золотую медаль Олимпиады в Париже.