Эммануэль Макрон призвал к миру во время Олимпийских игр

Президент Франции Эммануэль Макрон рекомендует политическим партиям взять паузу в дискуссиях о создании нового правительства во время Олимпийских игр.

«Именно Игры будут в центре жизни страны, и благодаря им мир будет во Франции», — приводит слова Макрона RTBF.

Ранее Эманнуэль Макрон посетил Олимпийскую деревню, чтобы открыть полицейский центр и встретиться с волонтёрами и спортсменами. Также стало известно, что президент Франции может не успеть искупаться в реке Сене до старта Олимпийских игр в Париже (Франция). Ряд французских чиновников пообещали, что окунутся в реку, в которой будут проводиться олимпийские соревнования по плаванию на открытой воде. На прошлых выходных в Сену окунулась министр спорта Амели Удеа-Кастера. В среду, 17 июля, в Сене искупалась мэр Парижа Анн Идальго.