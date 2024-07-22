БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Эммануэль Макрон призвал к миру во время Олимпийских игр

Эммануэль Макрон призвал к миру во время Олимпийских игр
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Франции Эммануэль Макрон рекомендует политическим партиям взять паузу в дискуссиях о создании нового правительства во время Олимпийских игр.

«Именно Игры будут в центре жизни страны, и благодаря им мир будет во Франции», — приводит слова Макрона RTBF.

Ранее Эманнуэль Макрон посетил Олимпийскую деревню, чтобы открыть полицейский центр и встретиться с волонтёрами и спортсменами. Также стало известно, что президент Франции может не успеть искупаться в реке Сене до старта Олимпийских игр в Париже (Франция). Ряд французских чиновников пообещали, что окунутся в реку, в которой будут проводиться олимпийские соревнования по плаванию на открытой воде. На прошлых выходных в Сену окунулась министр спорта Амели Удеа-Кастера. В среду, 17 июля, в Сене искупалась мэр Парижа Анн Идальго.

Материалы по теме
Президент Франции Макрон посетил Олимпийскую деревню перед началом Игр
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android