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Профсоюз сотрудников аэропортов Парижа объявил о забастовке в день открытия Олимпиады

Профсоюз сотрудников аэропортов Парижа объявил о забастовке в день открытия Олимпиады
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Профсоюз сотрудников в компании-операторе парижских аэропортов объявил забастовку в пятницу, в день церемонии открытия Олимпийских игр, требуя уступок в оплате труда, превышающих те, что были предусмотрены недавним соглашением. Об этом сообщает RMС Sport.

Забастовка продлится с пятницы, 26 июля 2024 года (с 5:00), до субботы, 27 июля 2024 года (до 7:00), то есть до начала Олимпийских игр в Париже. В результате забастовки будет нарушено движение в аэропортах «Руасси ‑ Шарль‑де‑Голль» и «Орли», а также в Бове. Авиакомпании скорректировали расписание полётов.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. На Олимпиаде в Париже российские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе. Ранее стало известно, что российским журналистам будет запрещено освещать Олимпийские игры в Париже. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

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