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Маркета Вондроушова не выступит на Олимпиаде в Париже из-за травмы

Маркета Вондроушова не выступит на Олимпиаде в Париже из-за травмы
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Чешская теннисистка серебряный призёр Олимпиады в Токио Маркета Вондроушова снялась с Олимпийских игр – 2024 в Париже из-за травмы руки. Об этом теннисистка сообщила в социальных сетях.

«Мне очень жаль, но по состоянию здоровья я не буду участвовать в Олимпиаде этого года в Париже. Я до последнего момента надеялась, что хоть в дубле можно, но проблемы с руками не отпускают на корт. Сосредоточусь сейчас, чтобы всё было хорошо на US Open, буду держать кулачки за всех чешских представителей во Франции на расстоянии», — написала Вондроушова в социальных сетях.

Напомним, теннисные соревнования на Олимпийских играх в Париже (Франция) пройдут с 27 июля по 4 августа. На Олимпиаде в Париже российские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе.

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